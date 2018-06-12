Samet Aybaba'dan Bursa tesislerine ziyaret

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, altyapı takımlarının kullandığı Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'ne ziyarette bulundu.
Yeşil-beyazlı takımın yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ve hazırlık kampı hakkında bilgi almak üzere dün kente gelen ve gün boyu Özlüce Tesisleri'nde çalışan Samet Aybaba, altyapı oyuncularının yetiştiği Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
Tesisleri gezen ve çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Aybaba, görevde bulunduğu süre içinde sık sık buraya ziyarette bulunacağını söyledi.