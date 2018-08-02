Samet Aybaba'dan Harun'un transferine onay

Samet Aybaba, TRTSpor'da yayınlanan "Transfer Saati" programına konuk oldu. Harun Tekin için de konuşan Aybaba, transfere onay verdiğini belirtti.





"BİZ HARUN İÇİN ONAY VERDİK"

Samet Aybaba gündemdeki Harun için, "Biz Harun'un Beşiktaş'a transferi için oluru verdik. Başkanlar anlaşır ve resmi teklif yapılırsa takımdan ayrılabilir." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz gün Kulüpler Birliği toplantısından sonra açıklama yapan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Fikret Orman'la bir görüşme yaptık Harun için ama detayları bizde kalsın. Harun'u kiralık ya da takas yoluyla vermeyeceğiz. Beşiktaş istersen satın almalı" ifadelerini kullanmıştı.

Fabri'yi Fulham'a 6 milyon euroya satan siyah-beyazlı ekibin kaleci arayışları devam ediyor. Mevcut kadroda Tolga Zengin birinci kaleci, Utku Yuvakuran ise yedek kaleci konumunda.