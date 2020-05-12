Samet Güzel: Fenerbahçe Ronaldo'yla anlaşmıştı

Fenerbahçe'den, yıllar sonra bir transfer itirafı geldi...

Sarı-lacivertlilerde uzun yıllar boyunca tercüman olarak görev alan Samet Güzel, YouTube'da Çubuklu Analiz programına konuk oldu.

Programda David Valansi, Erol Toksoy, Bülent Değerli, Ersin Sezer de yer aldı.

Brezilyalı Ronaldo'nun yıllar önce Fenerbahçe ile anlaştığını söyleyen Samet Güzel, şöyle konuştu;

"İKİSİ BİR GELMEZSE DAHA İYİ DEDİ"

"Aziz Yıldırım, Zico'yu yanına çağırıp 'İki oyuncuyla anlaştım' dedi. Zico, 'Kiminle anlaştın?' dedi. 'İki tane Brezilyalı' diye cevap verdi. "Getiriyorum onları" dedi. Zico da 'Kimleri getiriyorsun?' diye sordu. Aziz Yıldırım, 'Ronaldo ve Roberto Carlos'u ikisini birlikte getiriyorum' diye yanıtladı. Bu arada bildiğimiz fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum. Zico da bakarak, "İkisi de inanılmaz topçular Başkan ama ikisini birlikte getirmeseniz daha iyi olabilir" dedi. Aziz Yıldırım, 'Neden yani, biri Carlos, biri Ronaldo' diye yanıtladı. Zico, 'Onların ikisi bize bir arada iyi gelmeyebilir' dedi."

Samet Güzel son olarak, "Zico aslında bunu söyleyerek kariyerlerinin artık sonuna geldiler ve partilemeye gelmesinlere getirdi konuyu." sözlerini kullandı