Sami Khedira Juve'de kaldı

Real Madrid'den 2015'te Juventus'a bonservissiz transfer olan ve takımda oynadığı 113 resmi maça 20 gol sığdıran Sami Khedira, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

2 YIL DAHA KALDI

Bu sezon sonunda serbest kalacak olan 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine bir yıl da opsiyon konuldu. İtalyan ekibiyle geçen sezon kariyerinin ilk hat-trick sevincini yaşayan Tunus asıllı Alman oyuncu, sezonu 9 golle tamamladı ve kariyer rekoru kırdı.

Khedira, Juventus ile 3 lig ve 3 İtalya Kupası şampiyonlukları sevinci yaşadı ve Siyah Beyazlılar ile de Şampiyonlar Ligi finaline çıktı.