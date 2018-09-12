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Sami Khedira Juve'de kaldı

İtalyan devi Juventus, orta saha oyuncusu Sami Khedira'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

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Real Madrid'den 2015'te Juventus'a bonservissiz transfer olan ve takımda oynadığı 113 resmi maça 20 gol sığdıran Sami Khedira, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

2 YIL DAHA KALDI

Bu sezon sonunda serbest kalacak olan 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine bir yıl da opsiyon konuldu. İtalyan ekibiyle geçen sezon kariyerinin ilk hat-trick sevincini yaşayan Tunus asıllı Alman oyuncu, sezonu 9 golle tamamladı ve kariyer rekoru kırdı.

Khedira, Juventus ile 3 lig ve 3 İtalya Kupası şampiyonlukları sevinci yaşadı ve Siyah Beyazlılar ile de Şampiyonlar Ligi finaline çıktı.

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