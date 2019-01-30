Samir Nasri: Doping yapmadım vitamin içtim

Bir dönem Machester City, Marsilya ve Antalyaspor'un formasını giyen West HamUnited'ın futbolcusu Samir Nasri, 2017-2019 yılları arasında sahalardan uzak kalmasına neden olan doping cezası hakkında konuştu.

Konu hakkında sessizliğini bozan Samir Nasri, isteyerek doping yapmadığını söyledi ve o dönem başından geçen olayı anlattı.



İşte Samir Nasri'nin açıklamaları;



"Ailemle birlikte tatildeydim. Hastalandım. Odadan çıkamıyordum, sürekli kusuyordum ve başım ağrıyordu. Arkadaşımı aradım ve bana doktor bulmasını söyledim. 'Bana bir klinik var, seni iyileştirecek' dedi."

VİTAMİN VERDİ AMA...

"Klinikteki kadın bana bir vitamin verdi. Bunun bir doping ürünü olduğunu bilmiyordum. Hatta fotoğraf çektirmek istedi, ben de kabul ettim"

KURALLARI BİLMİYORDUM

"Kuralları bilmiyordum. Tüm genç oyunculara bir ders verilmeli. Doing kurallarını düzgün bir şekilde öğrenmeliler. Gerçekten dikkat etmeliler çünkü her şey göründüğünden farklı olabilir. Böyle bir şey yaşayacağımı düşünmemiştim"



