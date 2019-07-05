Samir Nasri için Anderlecht iddiası

West Ham United ile yollarını ayıran Samir Nasri, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Kısa bir süre Antalyaspor forması da giyen Fransız yıldız, Belçika ekiplerinden Anderlecht'e transfer olmaya hazırlanıyor.

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Belçika'da yayın yapan HLN gazetesinin haberine göre, bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, Manchester City'den eski takım arkadaşı Vincent Kompany'nin oyuncu-teknik direktör olarak görev yaptığı Belçika ekibiyle temasta. İddiaya göre Samir Nasri kısa süre içinde Anderlecht ile mutabakata vararak yeni takımına katılacak.

Kariyeri boyunca Marsilya, Arsenal, Manchester City, Sevilla, Antalyaspor ve West Ham United forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, son takımı West Ham United'da geçen sezon yalnızca 6 resmi maçta süre alabildi.

2017-18 sezonu başında Antalyaspor'a transfer olan Nasri, Süper Lig'de 8 maça çıkıp 2 gol ve 1 asist kaydetmiş ve kısa süre içinde sözleşmesi feshedilmişti.