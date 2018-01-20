Samir Nasri İngiltere'ye transfer oluyor

Antalyaspor'un yollarını ayıracağını açıkladığı Samir Nasri'ye İngiltere'den teklif var.

WEST HAM UNİTED İSTİYOR

Daha önce Arsenal ve Manchester City'de forma giyen Samir Nasri, İngiltere'ye geri dönebilir. İngiltere kaynaklı habere göre; Nasri'ye en büyük ilgiyi gösteren ekip West Ham United. Bir hücumcu orta saha isteyen David Moyes'un listesinin başında Nasri var.

Gaitan'la görüşen West Ham, çok daha cazip bir fiyatla takıma kazandırabileceği Nasri'de karar kıldı. Nasri'nin kendini Premier Lig'de kanıtlamış bir isim olması transferi kolaylaştırırken, Fransız ismin düşük bonservis bedeli de avantaj olarak görülüyor.

Öte yandan Samir Nasri ile yolların ayrılacağını açıklayan Hamzaoğlu, "Sürekli yurt dışında. Kulüple de sürekli menajerleri aracılığıyla iletişim halinde. İsteyen kulüpler olduğunu biliyorum. Anlaşırlarsa Nasri bir başka kulübe gidecek." şeklide konuştu.