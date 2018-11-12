Samir Nasri, West Ham'a çok yakın

18 aylık doping cezasının bitmesine az bir süre kalan Samir Nasri, Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Aralık ayında cezası bitecek olan Nasri'nin West Ham ile kısa zamanlı bir sözleşme imzalayacağı belirtildi. West Ham ile antrenmanlara çıkan 31 yaşındaki futbolcunun West Ham ile 6 aylık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

HAFTALIK 80 BİN POUND ÖDENECEK

İngiliz ekibinin Andriy Yarmolenko'nun sezonu kapatmasının ardından Samir Nasri ile kadrosunu güçlendirmek istediği ve Fransız futbolcuya haftalık 80 bin Pound ödeyeceği açıklandı.

West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Manchester City'deyken de Samir Nasri ile birlikte çalışmıştı. Uzun bir dönem futbola uzak kalan Nasri, son olarak Süper Lig'de Antalyaspor formasını giyiyordu.