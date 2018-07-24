Samir Nasri'nin yeni adresi Mısır

Dünya Kupası'nda maruz kaldığını faullere abartılı tepki verdiği için futbolseverler tarafından alay konusu olan Neymar, kendisini "Şahsıma yönelik eleştiriler abartılı." diyerek savundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, kendisine yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut Özil'e destek verdi.

Transferde adı sıkça farklı takımlarla anılan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Jose Sosa, bordo-mavili takımla 2 yıllık daha kontratının olduğunu söyledi.

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, İtalyan ekibi Milan'a CAS duruşması öncesinde destek olduklarını ve böylece aldıkları cezadan kurtulduklarını ifade etti.

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun sağlık kontrollerinde biyolojik yaşının 20 olduğu tespit edildi.

Japon 10 numara Kagawa için Borussia Dortmund'la transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimine, bu konuda taraftarından büyük destek geldi.

Fenerbahçe'nin Berke Özer'i almasından sonra Altınordu'nun bir diğer kalecisi Erce Kardeşler için de Galatasaray devrede.

Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Inter, sponsorlar aracılığıyla Messi'yi transfer edecek.

Mesut Özil'in tavrını takdir eden Başkan Erdoğan, hareketin yerli ve milli olduğunu söyledi.

1 Ronaldo'nun biyolojik yaşı Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun sağlık kontrollerinde biyolojik yaşının 20 olduğu tespit edildi.

2 Fenerbahçe'den 8 genç gönderiliyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, içlerinde Aykut Kocaman'ın da bulunduğu 8 genç futbolcuyu takımdan gönderiyor.

3 Beşiktaş'ın istediği 10 numara Japon 10 numara Kagawa için Borussia Dortmund'la transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimine, bu konuda taraftarından büyük destek geldi.

4 Galatasaray'ın yerli kaleci hedefi Erce Kardeşler Fenerbahçe'nin Berke Özer'i almasından sonra Altınordu'nun bir diğer kalecisi Erce Kardeşler için de Galatasaray devrede.

5 Mustafa Cengiz: Milan'a biz yardım ettik G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, İtalyan ekibi Milan'a CAS duruşması öncesinde destek olduklarını ve böylece aldıkları cezadan kurtulduklarını ifade etti.

6 İtalyan basını: Inter, Messi'ye teklif yapacak Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Inter, sponsorlar aracılığıyla Messi'yi transfer edecek.

7 Gençler'de 3 imza birden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen Kari Arnason ve tecrübeli kaleci Emrullah Şalk'ı transfer etti.

8 Nowitzki'den rekor sözleşme Dallas Mavericks'te 20 sezondur oynayan Nowitzki, bir yıl daha sözleşme imzalayarak Kobe Bryant ile paylaştığı bir NBA takımının formasını en uzun süre giyen basketbolcu olacak.

9 Samir Nasri'nin yeni adresi Mısır Son olarak Antalyaspor'da forma giyen Samir Nasri Mısır'a transfer oluyor.