1 Brahimi'den Beşiktaş'a güzel haber Adı Beşiktaş'la anılan Porto'nun yıldız futbolcusu Brahimi, sezon sonunda Portekiz ekibinden ayrılmayı düşünüyor.

2 Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kupanın iki favorisi Real Madrid ile Bayern Münih yarı finalde karşı karşıya gelecek.

3 Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura sonrasında Arsenal ile Atletico Madrid, Olympique Marsilya ile Salzburg eşleşti.

4 Emre Belözoğlu: Galatasaray'a yenilmeyiz Başakşehir'in tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, Galatasaray'a deplasmanda kaybetmeyeceklerini ifade etti.

5 Fatih Terim'in Başakşehir planı Fatih Terim, Başakşehir'e karşı orta sahayı güçlü tutmak için Belhanda'nın yerine Donk'u oynatacak. Terim ayrıca Adebayor'a da özel önlem alacak.

6 Aziz Yıldırım'ın anlaştığı scout Portekiz basınının, Fenerbahçe'nin Jose Boto'yu transfer edeceğini yazmasının ardından Aziz Yıldırım da bu haberi doğrular nitelikte konuştu.

7 Arda Turan, G.Saray'a karşı 11'de G.Saray taraftarının büyük bir kesmi Arda Turan'ın protesto edileceği için eski takımına karşı oynamayacağını düşünüyor. Ancak milli futbolcu sarı-kırmızılı ekibe karşı maça 11'de başlayacak.

8 Faruk Süren: Başkan adayı olabilirim Galatasaray'da her dönem muhalefet tarafından başkan olması için baskı yapılan Faruk Süren, ilk kez aday olabileceğini açıkladı. Süren, son kararını kısa süre içinde açıklayacak.

9 Fenerbahçe'den MHK'ye itiraz Fenerbahçe, Osmanlıspor maçının yan hakemi Cevdet Kömürcüoğlu’na 29. haftada görev verilmemesine tepki gösterdi.