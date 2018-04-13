Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

Devler Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...
Çeyrek finalde oynanan maçların ardından son şampiyon Real Madrid, Alman ekibi Bayern Münih, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ve Salah'lı Liverpool yarı finale yükselmişti.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Bayern Münih-Real Madrid
Liverpool-Roma
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 24-25 Nisan, rövanş maçları ise 1-2 Mayıs'ta oynanacak ve tur atlayan takımlar finale yükselecek.