Sampaoli: Messi ile ortak hayalimiz var

Dünya Kupası'nda Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkan Arjantin'de teknik direktör Jorge Sampaoli, maçın ardından konuştu.

İşte Jorge Sampaoli'nin açıklamaları;

"Nijerya'nın Ahmed Musa, Moses gibi çok iyi oyuncuları var. Daha fazla tecrübeye sahip olduklarında çok güçlü bir takım haline gelecekler"





KALBİMİZLE OYNADIK

"İlk yarıda Nijerya'dan daha iyi oynadık. Topa sahiptik ve farkı açabilirdik. Penaltı golünden sonra endişelenmeye başladık. Kalbimizle oynadık. Oyuncularım gerçekten çok cesurdu ve bu cesaret gruptan çıkmamızı sağladı. Sahada skora isyan ettiler. Bu, gelecek maçlar için önemli olacak"

SONUNA SAVAŞACAK GÜCÜMÜZ VAR

"Oyuncularım inançlı oynadı. Rakibin önemli oyuncuları olduğunu biliyorlardı. Çok güçlü bir takımı yendik. Sonuna kadar savaşacak gücümüz olduğunu gösterdik."

"Messi, Rusya'ya bir şeyleri başarmak için geldik. Onunla ortak bir hayalimiz var. Messi'nin iyi oynadığını düşünüyorum. Kendisi ve herkes için biraz rahatlaması gerekiyor. O, halen dünyanın en iyi oyuncusu"