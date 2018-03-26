Sampaoli: Messi'nin kafasında bir silah var

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın başlamasına 3 aydan kısa bir süre kala Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Lionel Messi'nin durumuyla ilgili ilginç bir benzetmede bulundu.

"KAZANAMAZSA BU ONU ÖLDÜRECEK"

Messi'nin Dünya Kupası'na odaklandığını söyleyen Sampaoli, "Üzerinde baskı var ve Dünya Kupası'nı kazanamadığı zaman bir çok eleştiri alacağını biliyor. Kafasında bir silah var. Bu silah Dünya Kupası ve kazanamazsa; bu onu öldürecek" diye konuştu.

"FUTBOL TARİHİNİN EN İYİ OYUNCUSU"

Messi'ye sahip olduğu için şanslı olduğunu kaydeden Sampaoli, "Bana göre futbol tarihinin en iyi oyuncusu. 10 yıldır dünyanın zirvesinde. İnanılmaz ve onun için bir şeyler söylemek zor. Benden daha iyi olduğunu biliyor. Onun teknik direktörü olmak benim için bir onur. Herkes onun kadrosunda olmasını ister ve bunun için şanslıyız. O sadece inanılmaz yetenekte bir oyuncu değil; aynı zamanda bu oyunu seviyor ve bu onu diğer oyunculardan ayırıyor" ifadelerini kullandı.