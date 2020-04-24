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Sampdoria'da futbolcular koronavirüsü yendi

Serie A takımlarından Sampdoria, koronavirüse yakalanan futbolcularının tamamının hastalığı atlattığını duyurdu.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İtalya'da, spor camiasından önemli isimlerin de testlerin pozitif çıkmıştı.

Serie A ekiplerinden Sampdoria, daha önce 7 futbolcusunda koronavirüse rastlandığını ve tedavilerine başlandığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan son açıklamada, oyuncuların son testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

İtalyan ekibinde Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli  ve  Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmıştı.

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