Şampiyon atlet Caster Semenya'nın cinsiyeti tartışılıyor

Güney Afrika’nın bir köyünden gelerek, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkan ve 800m kadınlar finalini rakiplerine yaklaşık 20 metre fark atarak kazanan Caster Semenya için yapılan ‘Kadın mı erkek mi?’ tartışmaları hala devam ediyor.

Olayın boyutu; ‘En kolayı şortunu indirsin’ demeçlerine kadar varmıştı. Genç sporcunun da bu karmaşa içerisinde psikolojisi bozulmuştu. Son noktada Semenya, Uluslararası Atletizm Federasyonu’nun (IAAF) yapmak istediği ‘çift cinsiyet’ testini kabul etmiş ve bu teste tabi tutulmuştu... Test sonucu sonrası da IAAF, Semenya’nın yarışmasına izin verdi.

TESTOSTERON SEVİYESİ DÜŞÜRÜLSÜN ÖNERİSİ

O günden bu yana, kariyerine 2 olimpiyat ve 3 Dünya şampiyonluğu sığdıran Caster Semenya’nın davası, tam 10 yıl sonra yeni bir boyut kazandı. IAAF, kadın kategorisindeki adil rekabeti korumak adına, ‘Cinsel Gelişim Farklılığı’ bulunan ve testosteron seviyeleri yüksek olan sporculara limit getirmek için Spor Mahkemesi’ne (CAS) bir kez daha başvurma kararı aldı.

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IAAF, daha önce testosteron seviyesine limit getirmek için ilk girişimini 2015’te Hintli Dutee Chand için yapmış ancak CAS, kuralı destekleyecek kanıt bulunamadığına karar vermişti.

IAAF, CAS’ta; ‘Cinsel Gelişim Farklılığı’ bulunan sporculardan biri olan Semenya’nın, kadın kategorisinde yarışabilmesi için testosteron seviyesinin düşürülmesi gerektiğini savunacak. Bu atletlere karşı testosteron seviyesi normal olan kadın atletlerin kazanma şansının olmadığını belirten IAAF Avukatı Jonathan Taylor, bu limit getirilmediği taktirde, bu tür atletlerin podyumlara hükmedeceği ve para ödüllerini toplayacağını ifade etti.

KIZ ARKADAŞIYLA EVLENMİŞTİ

Kadınlar 800 metre dünya şampiyonu olan ve cinsiyet testine alınan Güney Afrikalı atlet Caster Semenya (26), 2017 yılında kız arkadaşı Violet Raseboya ile evlenmişti.