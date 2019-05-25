Şampiyon bu akşam kupasını alacak

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun ardından Mert Günok'la da anlaşmaya vardı. Aziz Yıldırım döneminde gönderilen iki futbolcu, böylece yıllar sonra sarı-lacivertli kulübe geri dönmüş olacak.

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Beşiktaş Avrupa'yı garantiledi Trabzon ön eleme oynayacak

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı elde etti. Ç.Rizespor'u 3-2 yenen Trabzonspor ise Avrupa için 2 ön eleme maçı oynayacak.