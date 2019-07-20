Ensonhaber.com'a dön

Şampiyon Cezayir 4.5 milyon dolar kazandı

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal'i 1-0 mağlup eden Cezayir'de, ikinci kez turnuvadan şampiyonlukla ayrılmanın sevinci yaşanıyor.

Yorum Yap

Şampiyon Cezayir 4.5 milyon dolar kazandı

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen turnuvayı kazanan Cezayir 4,5 milyon dolar, finalde kaybeden Senegal ise 2,5 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

CEZAYİR İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

1990 Afrika Kupası finalinde Nijerya'yı 1-0 mağlup ederek tarihinin ilk şampiyonluğuna uzanan Cezayir, 29 yıl sonra yine aynı skorla Senegal'i mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Kuzey Afrika temsilcisi, sadece 1980 yılındaki turnuvanın finalinde Nijerya'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Senegal ise 17 yıl sonra ikinci kez kaldığı finalde, yine şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Batı Afrika temsilcisi, organizasyonun 2002 yılında oynanan finalinde normal süresi 0-0 biten mücadelenin ardından penaltılarda Kamerun'a 3-2 mağlup olmuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM