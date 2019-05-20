Şampiyon Galatasaray Avrupa basınında

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan şampiyoluk maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip oldu.

22. defa mutlu sona ulaşan Cimbom'un bu başarısı Avrupa basınında da geniş yer buldu.

İşte gazetye manşetleri:

REUTERS: GALATASARAY 22. KEZ ŞAMPİYON

"Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek üst üste 2. şampiyonluğunu alarak toplamda 22. şampiyonluğunu elde etti. Başakşehir maça daha iyi başlamasına rağmen Galatasaray ikinci yarıdaki üstün futboluyla müsabakayı kazandı."





L'EQUIPE: ELEKTRİĞİ ÇOK YÜKSEKTİ

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, "Elektriği yüksek, gergin bir derbiydi. Galatasaray hafta arası Türkiye Kupası ve hafta sonu Türkiye Ligi'ni kazanarak 22. şampiyonluğunu kazandı."





RECORD: GALATASARAY TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Galatasaray,şampiyonluğunu 33. haftada en büyük rakibi olan Başakşehir'i yenerek elde etti.

TELEGRAAF: "TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONU GALATASARAY"

"Ryan Donk'un takımı Galatasaray son hafta Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Feghouli'nin yıldızlaştığı şampiyonluk golü Onyekuru'dan geldi."

THE SUN, ADEBAYOR GERİLİMİNDEN GÖRDÜ

İngilizlerin önemli yayın organı ise şampiyonlukla birlikte maçtaki kavga görüntülerini ön plana çıkardı.

İngiliz The Sun, Premier Lig'de top koşturmuş Adebayor'un maç içerisinde İsmail Çipe ile yaşadığı gerginliği sayfasına taşıdı ve Galatasaray'ın kavgalı maçta şampiyonluğunu ilan ettiği yazıldı.

DAILY MAIL: "KAOSLU DERBİ VE ŞAMPİYON GALATASARAY"

"Galatasaray - Başakşehir İstanbul derbisi oldukça kaoslu geçti. Başakşehir'in golü sonrası futbolculara cisimler atıldı."

"Gol sonrası yedek kulübelerinde olay çıktı. Sarı kırmızılılar ikinci yarıdaki golleriyle Türkiye'de 22. şampiyonluğunu kazandı."





MARCA: TÜRKİYE ŞAMPİYONU GALATASARAY

İspanyol Marca Gazetesi ise, ikili averajda avantaja sahip Galatasaray'ın bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştığını okuyucularına duyurdu.

Rus Haber Ajansı TASS haberi ilk duyuranlar arasında yer alarak, “Galatasaray, 22. kez Türkiye şampiyonu oldu” başlığını attı.

Haberde İstanbul Başakşehir ile evinde oynadığını hatırlatan ajans, Fatih Terim’in Galatasaray’ın başında 8. kez şampiyonluk yaşadığına dikkat çekti.

Rus Sport Arena’da yer alan haberde ise, “Aslanlar şampiyonluk maçında rakibini yendi” başlığını kullandı. Haberde Dinamo Kiev’in eski oyuncusu Belhanda’nın performansının dikkat çekici olduğu vurgusu yapıldı.