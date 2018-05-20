Şampiyon Galatasaray, kupasını aldı

Süper Lig'de 34 haftalık uzun maratonu rakiplerini geride bırakarak 75 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, 21. kez şampiyon oldu.

Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı - İZLE

KUPA TT STADI'NDA VERİLDİ

Dün akşam oynanan Göztepe maçında rakibini 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip mutlu sona ulaştı. Galatasaray, bu akşam TT Stadı'nda taraftarıyla şampiyonluğu kutlarken, kupasını da aldı.

Kupa futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'in ellerinde havaya kalktı.

DEMİRÖREN TÖRENE GELMEDİ

Süper Lig'de şampiyon olan takıma kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı takdim eder. Ancak Galatasaray'a kupasını, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in oğlunun mezuniyet töreni için ABD'de olmasından dolayı TFF Başkanvekili Ali Dürüst verdi.

Yıldırım Demirören daha önce Galatasaray'a 2011-12 sezonu lig kupası, 2013-2014 Süper Kupa, 2014-15 lig kupası ve Türkiye Kupası, 2015-16 Süper Kupa'yı vermişti.

2014'teki kupa seremonisinde Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Melo, Yıldırım Demirören'in elini sıkmamış ve bu olay günlerce gündemde kalmıştı.