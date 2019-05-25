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Şampiyon Galatasaray kupasını alıyor

Şampiyon Galatasaray, TT Stadyumu'nda yapıaln organizasyonda kupasını havaya kaldıracak. Fiyatları 30 ila 120 lira arasında değişen biletlerin tamamı tükendi.

| Haber Merkezi
Şampiyon Galatasaray kupasını alıyor
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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen Gala Gecesi’nde görkemli bir şölenle kutluyor.

Organizasyonda Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde adeta yer sarı, gök kırmızı...

Dev bir sahnenin kurulduğu statta, LED ekranlarla tribündeki taraftarların şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek.

Fiyatları 30 ila 120 lira arasında değişen biletlerin tamamının tükendiği belirtildi.

Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü VİDEO

 


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