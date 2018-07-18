Şampiyon genç güreşçi Serhat Kırık'ın başarı öyküsü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Serhat Kırık, futbol oynadığı sırada antrenörünün tavsiyesiyle güreş sporuyla ilgilenmeye başladı. Zaman içerisinde kendisini geliştirmesiyle Hendek Güreş İhtisas Kulübü'ne transfer olan Kırık, sıkı bir çalışmayla 3 sene art arda Türkiye şampiyonu oldu.

Başarı çıtasını yükseltmek için çalışmalarını daha da yoğunlaştıran Serhat, bu yıl mayıs ayında Makedonya'da yapılan Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda rakibine yenildi. Büyük üzüntü yaşamasına rağmen pes etmeyerek günde 3 kez antrenman yapan Serhat, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 8 Temmuz'da grekoromen stil 60 kiloda altın madalyaya uzandı.

Ülkesi adına büyük sevinç yaşayan Serhat'ın şimdiki en büyük hedefi, 2024'teki olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak.

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞUMA İNANAMADIM"

Milli güreşçi Serhat Kırık, futbol oynadığı sıralarda antrenörünün tavsiyesiyle güreş sporuna başladığını anlattı.



Beş yılın sonunda Hendek Güreş İhtisas Kulübü'ne transfer olduğunu, burada üst üste 3 kez Türkiye şampiyonluğu yaşadığını aktaran Serhat, "Geçen sene Avrupa ve dünya şampiyonasına gitmek nasip olmadı ama bu sene nasip oldu. Nasibimde de dünya şampiyonu olmak varmış. Üzerimde emeği olan Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, kulüp başkanımız Harun Kaynak ve tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Dünya şampiyonu olduğuma inanamadım." diyen Serhat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HERKES BAYRAĞINI GÖRÜYOR, MARŞINI DİNLİYOR"

"Onu yaşamak lazım, anlatılmaz, yaşanır. Allah bütün arkadaşlarıma, güreşçilere nasip etsin. Dünya şampiyonu olunca çok duygulandım. Allah inşallah daha iyilerini de nasip eder. En duygulandığım an orada bayrağımızı göndere çekmekti, en üstte senin bayrağın olması... Dünya şampiyonu oluyorsun, herkes senin bayrağını görüyor, İstiklal Marşı'nı dinliyor. Gerçekten orada tüylerim diken diken oldu. En önemlisi de oydu benim için, hayallerime kavuştum. O an ilk sevincimi hocalarım ve kulüp başkanımızla paylaştım. Sonrasında ailemle büyük sevinç yaşadık."

Şampiyon genç güreşçi Serhat Kırık'ın başarı öyküsü VİDEO



HEDEFİ 2024 OLİMPİYATLARI

Milli güreşçi Serhat, Avrupa'da talihsiz şekilde yenildiğini ama pes etmeyip dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandığını, günde 3 kez antrenman yaptığını, sonunda başarının geldiğini anlattı.

"Olmayacak, diye bir şey yok. Allah çalışana gerçekten nasip ediyor." ifadesini kullanan Serhat, "Önemli olan burada çalışmak, inanmak. Allah herkese nasip etsin. Bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime de spora gitmelerini tavsiye ederim." dedi.

Seneye Türkiye Şampiyonası'nda yine birinci olmak istediğini aktaran milli güreşçi, "Hedeflerim, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak, ondan sonra olimpiyat şampiyonu olmak, her sene böyle devam eder inşallah. Allah izin verirse bu duyguyu tekrar yaşamak istiyorum. Bu sene gençlik olimpiyatları vardı, Avrupa'ya kota veriyorlardı, orada yenildiğim için olimpiyatlara gidemedim. İnşallah 2024'te yapılacak olimpiyatları hedefliyorum. İnşallah takıma girmek nasip olur." şeklinde konuştu.