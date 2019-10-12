Şampiyon jokey Ahmet Çelik’ten Mehmetçik'e destek

Üst üste son 5 yıldır Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’nu kazanma başarısını gösteren şampiyon jokey Ahmet Çelik, 11 Ekim Cuma günü Veliefendi Hipodromu’nda koşulan 380.000 TL birincilik ikramiyeli (G1) Byerley Turk Koşusu sonrası yaptığı açıklamada Mehmetçiklerimize anlamlı bir destekte bulundu.

Galibiyet sonrası yaptığı açıklamada Ahmet Çelik; “G1 Byerley Turk Koşusu’nu 2013 yılında White Ram adlı safkanla, 2014 yılında ise Temelhan adlı safkanla kazanmıştık. Bu yıl da Sharpa adlı safkan ile potoyu önde geçmeyi başardık. Yarışın beklediğimiz gibi geçtiğini söyleyebilirim. Yarış sezonunun başında bazı küçük problemlerden dolayı istediğimiz performansı gösterememiştik. Bu sorunların giderilmesi ve atımızın koşu stilini belirlememiz, Sharpa’nın gerçek gücünü açığa çıkartmasını sağladı."





"Sharpa, bugün birlikte koştuğu tüm rakipleri kadar güçlü bir at ve bir o kadar da güzel bir eşkale sahip bir safkandır. Bu nedenle, bugün rahat bir yarış koştuk ve koşuyu en yakın rakibimizin 2,5 boy önünde tamamlamayı başardık. Biz burada röportaj yaparken, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapmakta olan tüm Mehmetçiklerimizin morale ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Biz, Mehmetçiklerin sayesinde güven içerisinde, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle, Byerley Turk Koşusu’ndan kazandığım ikramiyenin bir kısmını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım.” şeklinde konuştu.