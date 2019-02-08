Şampiyon jokey Uğur Polat'a 20 yıl hapis cezası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2016 yılında meydana gelen olay şöyle oldu: N. P. ile Uğur Polat bir süre sevgili oldu ardından ayrıldı. N.P. ardından Uğur Polat'ın ağabeyi N.P. ile evlendi.

ARKADAŞLARINDAN YARDIM ALDI

22 Mayıs 2016 tarihinde N.P.'nin İstanbul'a gezmeye geldiğini öğrenen Uğur Polat, N.P.'yi aradı evine davet etti, ancak N.P. kabul etmedi. Uğur Polat suç tarihinde N.P.'yi yine evine davet etti, N.P. de kabul etti. Uğur Polat, N. P.'yi kitap alma bahanesiyle yatak odasına gönderdi, bu sırada Uğur Polat'ın arkadaşları S.Ç. (27) ve T.G. (26) maskeli olarak N.P.'nin ağzını kapatıp elini ve ayaklarını yatağa bağladı. S.Ç. bağıran N.P.'ye eliyle vurdu. Ardından Uğur Polat, N. P.'ye cinsel saldırıda bulundu. Birlikte evden çıktıktan sonra N.P. bir fırsatını bulup kaçtı ve polise ihbarda bulundu.

Soruşturma başlatan savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldı. Raporda, müşteki N.P.'nin el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, alınan sürüntü örneklerinde U.P.'nin DNA profiliyle örtüştüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheliler Uğur Polat, S.Ç ve T.G. hakkında dava açtı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Uğur Polat ifadesinde şikayetçiyle rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti, diğer şüpheliler ise olay sırasında evde olduklarını ancak iddia edilen olayın olmadığını savunarak, suçlamaları reddetti. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikayetinden vazgeçti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz 3 sanık da katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti. Uğur Polat 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi. Diğer iki sanık da 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.