Şampiyon olan Cezayir 28 basamak yükseldi

1 Vida'dan Lovren'e: Come to Beşiktaş Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, milli takımdan arkadaşı Dejan Lovren'i siyah-beyazlı ekibe çağırdı.

2 Josef de Souza: Türkiye'den teklif aldım Adı Galatasaray ile anılan Josef de Souza, Türkiye'den teklif aldığını ancak takım ismi vermek istemediğini söyledi.

3 G.Saray, Onyekuru için Ozornwafor'u gönderecek Galatasaray, geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Onyekuru'yu yeniden kiralamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, kontenjanda yer açmak için Ozornwafor'u gönderecek.

4 Merih Demiral İtalya'da manşetlerde İtalyan basını, Juventus-İnter maçında iyi bir oyun ortaya koyan milli futbolcumuz Merih Demiral'a "Duvar Demiral" diyerek lakap taktı.

5 Ersun Yanal: Bambaşka bir Fenerbahçe olacak Bu sezon iyi transferler yaptıklarını belirten Ersun Yanal, "Çok daha güçlü bir Fenerbahçe izleteceğiz" dedi.

6 Max Kruse transfer sürecini anlattı Sarı-lacivertli ekibin Alman futbolcusu Max Kruse, "Nuri Şahin bana, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü dedi" şeklinde konuştu.

7 Barcelona'dan gelir rekoru La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, 2018-2019 sezonunda 990 milyon euro gelir elde ederek kulüp rekorunu kırdı.

8 Elif Elmas ilk maçına çıktı Bugün resmi imzayı atan Makedon yetenek, ayağının tozuyla ilk maçına çıktı.

9 Juventus Merih'in penaltı golüyle kazandı Juventus ile İnter arasında oynanan hazırlık maçının normal süresi 1-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar, penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup etmeyi başardı.