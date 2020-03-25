Şampiyon oyuncu Vicky Wright, hemşireliğe geri döndü

Curling takımıyla geçen ay İskoçya'da curling şampiyonasını kazanan 26 yaşındaki Vicky Wright, profesyonel kariyerine ara verip koronavirüse karşı verilen savaşa yardımcı olmak için eski mesleği hemşireliğe geri döndü.

''ŞİMDİ DAHA BÜYÜK BİR TAKIMDA OYUNUMU OYNAYACAĞIM''

Wright, British Curling ile yaptığı röportajda, "Her şeyin nasıl hızlı bir şekilde değiştiğini görebiliyorduk ve spor etkinliklerinden çok daha büyük öncelikler olduğunu biliyorduk. Evdeyken amirimle temasa geçtim ve geri döndüğümü, elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

"Farklı bir şekilde fark yaratmanın zamanı geldi ve şimdi daha büyük bir takımda oyunumu oynayacağım." diyen Wright, Stirling şehri yakınlarındaki Forth Valley Hastanesi'nde gece vardiyasında çalışıyor.