Şampiyon kick boksçu kardeşler Türkiye'yi gururlandırıyor

Küçük yaşta Türkiye şampiyonlukları bulunan ağabeyi Mustafa Ayten'in eldivenleri ve ağırlıklarıyla oynayarak kick boksa başlayan Burak Ayten, katıldığı birçok şampiyonada birincilik elde ederek milli takıma yükseldi.

En son geçen ay Antalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda finalde İtalyan rakibini yenerek altın madalyayı boynuna takan 18 yaşındaki milli sporcu, Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda da kürsünün en üst basamağına çıkmayı hedefliyor.

AĞABEYİ ANTRENÖRÜ OLDU

Polis Gücü Gençler Birliği sporcusu Burak, antrenörlüğünü üstlenen ağabeyi Mustafa Ayten'le günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Küçük yaşta kick boksa başlayan ve birçok başarıya imza atan Burak Ayten, başarısını ağabeyiyle birlikte çok çalışmasına borçlu olduğunu söyledi.

Kick boksa ağabeyine özenerek başladığını belirten genç sporcu, "Ağabeyim hep şampiyon oluyordu. Ben de onun sürekli eldivenlerini falan takıyordum. Ona özenerek kick boksa başladım ve bu sporu sevdim. Ağabeyimin üzerimde çok emeği var, sağ olsun. Lise 3. sınıf öğrencisiyim. Hem okulumu hem de sporumu aksatmıyorum. İkisini birden başarılı bir şekilde yürütüyorum. Yaklaşık 12 yıldır kick boksla uğraşıyorum." diye konuştu.

AVRUPA KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDU

Küçük yaşlardan bu yana emek verdiği kick boksta milli takıma kadar yükseldiğini vurgulayan Burak, şöyle devam etti:

"Bu yıl Antalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda şampiyon oldum. Milli forma altında yarışmalara katılmak çok güzel bir duygu. Bayrağımızı oralarda temsil etmek çok güzel. Bu temsiliyeti en iyi şekilde yapabilmek için çok çalışıyoruz. Günde 4 saat antrenman yapıyorum. Ağustos ayında Macaristan'da Avrupa Kick Boks Şampiyonası var. Çok çalışarak inşallah birinciliğe ulaşmak istiyorum. Günde çift antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyoruz. Bayrağımızı en güzel şekilde taşıyabilmek için gece gündüz çalışmak zorundayız. Avrupa şampiyonluğu benim için çok önemli. Oraya çok güçlü rakipler gelecek. İnşallah birinci olacağız."





"KÜÇÜKLÜĞÜNDE ELDİVENLERİMİ GİYERDİ"

Milli sporcunun ağabeyi ve aynı zamanda antrenörü Mustafa Ayten ise kendisinin babasına özenerek kick boksa başladığını, kardeşinin de kendisine özenerek bu spora yöneldiğini aktardı.

Kardeşiyle aynı salonda çok emek vererek bolca da ter dökerek başarı yakaladıklarına dikkati çeken Mustafa Ayten, şunları kaydetti:

"Kardeşim çok küçük yaşlarda eldivenlerimi giyerdi ve kaldırdığımız ağırlıklarla oynardı. Öylelikle bir heves oluştu kardeşimde. Bizler hocası olarak kardeşimizi iyi yetiştirdik. Allah'a şükürler olsun ki ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek konuma geldi. Allah yolunu açık etsin, gece gündüz çalışıyor. Çok emek veriyor. Biz de kardeşim gibi başarılı sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi, bayrağımızı ve Kırıkkale'mizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum."

Salon içinde antrenör-sporcu, salon dışında ise ağabey-kardeş olduklarını anlatan Ayten, Türkiye'ye yeni sporcular kazandırmak için gayret gösterdiklerini, kendisinin de 7 Türkiye, 2 üniversiteler arası, Uluslararası Dünya Kupası'nda da 84 ve 94 kiloda şampiyonluğu bulunduğunu sözlerine ekledi.