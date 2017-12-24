Şampiyon VakıfBank

Karşılaşmaya servis hataları yaparak giren rakibi karşısında Meliha İsmailoğlu ile etkili olan Eczacıbaşı VitrA, 4-2'lik üstünlüğü yakaladı. Larson'un skora katkı vermesiyle de kontrolü elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, teknik molayı 12-8 önde geçti.

Rasic'in servis turunda toparlanan ve 4-1'lik seri yakalayan VakıfBank, skoru 13-12'ye getirdi. Gözde Kırdar ve Rasic'in sayılarıyla maçta ilk kez öne geçen (19-20) VakıfBank, bloklarda da başarı sağlayınca seti 25-22 kazanarak, 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi bir giriş yapan VakıfBank, Rasic'in blokları, Gözde Kırdar'ın da sayılarıyla 4-0'lık üstünlüğü elde etti. Boskovic-Larson ikilisiyle rakip savunmayı aşan Eczacıbaşı VitrA, 4-0'lık seri bularak skorda dengeyi yakaladı: 4-4. Rasic-Kübra Çalışkan ikilisinin bloklarıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen VakıfBank, teknik molayı 3 sayı farkla önde girdi: 9-12. Rakibinin manşet hatalarını Gözde Kırdar ve Ting ile sayıya çeviren VakıfBank, seti 25-18 kazandı ve skoru 2-0'a getirdi.

VAKIFBAK KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Üçüncü sete iyi başlayan taraf yine VakıfBank oldu ve rakibinin manşet hataları sonrasında skoru 11-6'ya getirdi. Eczacıbaşı VitrA, Boskovic'in sayılarıyla 5-0'lık seri bularak skorda dengeyi sağlasa da teknik mola 12-11 VakıfBank üstünlüğüyle geçildi. Takımların kolay sayı ürettiği bu dakikalarda Larson ve Boskovic ile üst üste sayılar bulan Eczacıbaşı VitrA, 20-17 öne geçti.

Ting ve Rasic'in performansıyla farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen VakıfBank, 23-22'lik skorla yeniden üstünlüğü eline aldı. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde VakıfBank, özellikle Rasic'in etkili oyunuyla seti 32-30, maçı da 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Kupayı 6. kez kazanma başarısı gösteren VakıfBank, bu sonuçla 2019 CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.