Şampiyon VakıfBank'a coşkulu karşılama

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde ev sahibi CSM Volei Alba'yı yenerek kupanın sahibi olan VakıfBank, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde büyük bir coşkuyla karşılandı.

VakıfBank çalışanları ile bando takımının karşıladığı oyuncular ve teknik ekip, çalınan şarkılar eşliğinde oynayarak şampiyonluklarını kutladı. Karşılamaya gelenler, "Avrupa Şampiyonu VakıfBank", "Filenin Sultanları hoş geldiniz" ve "Altın kızlar sizinle gurur duyuyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

GÖZDE: "ÇOK GURURLUYUZ"

Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Gözde Kırdar, havalimanı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu bizim 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz, dördünü de namağlup kazandık. Gerçekten inanılmaz yorgunum ama tabii ki çok gururluyuz. İlk defa böyle karşılandık. Çok mutluyuz, hazırlayan herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'deki maçları değerlendiren Gözde, "Zor bir yarı final oynadık, finaldeki rakibimiz ise bize göre kadro olarak daha düşük bir takımdı. Çok iyi bir skorla kazandık. Bizim için iyi bir Dörtlü Final oldu. Çünkü zorlu bir seriden çıkmıştık, onun üzerine çok zorlu bir yarı final oynadık. Yine ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik." şeklinde konuştu.

Gözde, profesyonel kariyerine son verme kararı hakkında ise şöyle konuştu: "Kaç senedir bu işi yapıyorum. Bu işle büyüdüm, bu işle yaşadım, benim için çok önemli bir karar ama ne çok erken ne de çok geç olduğunu düşünüyorum. Tam zamanında, en iyi seviyede, kupalarla birlikte bırakıyorum. Onun için de çok mutluyum."