Şampiyonlar Ligi 6. haftada gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında bu gece oynanan arasında temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup maçları sona erdi. Maçların oynanmasın ardında üst tura çıkan takımlar ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar ilk dört grupta belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI

A GRUBU

(3) Club Brugge 0-0 Atletico Madrid (1)

(4) Monaco 0-2 Borussia Dortmund (2)

B GRUBU

(3) Inter 1-1 PSV Eindhoven (4)

(1) Barcelona 1-1 Tottenham (2)

C GRUBU

(2) Liverpool 1-0 Napoli (3)

(4) Kızılyıldız 1-4 PSG (1)

D GRUBU

(3) Galatasaray 2-3 Porto (1)

(2) Schalke 04 1-0 Lokomotiv Moskova (4)