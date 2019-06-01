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Şampiyonlar Ligi final maçında sahaya dalan taraftar

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya mayolu bir kadın taraftar girince, Liverpool forması giyen Mohamed Salah yüzünü tribünlere doğru çevirdi.

| Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi final maçında sahaya dalan taraftar
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Liverpool ile Tottenham takımları İspanya'da UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasında karşı karşıya geldi.

SAHAYA MAYOLU TARAFTAR GİRDİ

Mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Dakikalar 28'i gösterirken tribünden koşarak gelen mayolu bir kadın taraftar sahaya girdi.

Güvenlik görevlileri hemen kadın taraftara müdahalade etti. Yaşanan bu olay sosyal medyada oldukça yankı uyandırdı.

SALAH TRİBÜNLERE DÖNDÜ

Müslüman futbolcu Muhammed Salah ise mayolu taraftara bakmamak için kafasını tribünlere doğru çevirdi. 

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