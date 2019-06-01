Şampiyonlar Ligi final maçında sahaya dalan taraftar

Liverpool ile Tottenham takımları İspanya'da UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasında karşı karşıya geldi.
SAHAYA MAYOLU TARAFTAR GİRDİ
Mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Dakikalar 28'i gösterirken tribünden koşarak gelen mayolu bir kadın taraftar sahaya girdi.
Güvenlik görevlileri hemen kadın taraftara müdahalade etti. Yaşanan bu olay sosyal medyada oldukça yankı uyandırdı.
SALAH TRİBÜNLERE DÖNDÜ
Müslüman futbolcu Muhammed Salah ise mayolu taraftara bakmamak için kafasını tribünlere doğru çevirdi.