Şampiyonlar Ligi final maçında sahaya dalan taraftar

Real Madrid ve Arsenal gibi dev takımların da formasını giyen İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Özdemir 179 oy aldı.

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yla rekabet etmeyi özlediğini söyledi. Messi ayrıca milli takımla kupa kazanmadan emekli olmak istemediğini de söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında önce Özbekistan maçından sonra da Fransa ile oynayacağımız resmi mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

1 Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor Başakşehir, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getirme kararı aldı. Ç.Rizespor'un yeni hocası ise İsmail Kartal oldu.

2 Ayew de gitti Fenerbahçe'de kadro temizliği devam ediyor. Slimani, Benzia, Neustadter ve Valbuena'nın ardından Ayew de sarı-laciverli kulübe veda etti.

3 Aziz Yıldırım: FETÖ hala bitmemiştir Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Kumpas Davası'nın 12. duruşmasında açıklamalarda bulundu. Yıldırım "FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz." dedi.

4 Emre Belözoğlu'ndan Volkan Demirel talebi Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'in takımda kalmasını istedi. Bu istek üzerine yönetimin konuyu bir kez daha masaya yatıracağı öğrenildi.

5 Bursa ve Erzurum'dan küme düşme kalksın önerisi Bursaspor Başkanı Ali Ay ile Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, bu sezon küme düşmenin kaldırıp, ligin 20 ya da 21 takımla oynanması gerektiğini ifade ettiler.

6 Abdullah Avcı'nın Quaresma kararı Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'a imza atan Abdullah Avcı'nın takımla ilgili ilk raporu belli oldu. Tecrübeli teknik adam Quaresma dahil birçok futbolcuyu takımda görmek istemiyor.

7 Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, sezonun bitmesiyle birlikte birçok oyuncuyla yollarını ayırdı.

8 Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilecek Abdullah Avcı ile yapılan görüşmede her konuda anlaşma sağlandı.

9 Fenerbahçe'nin istediği orta saha Fenerbahçe, Feyenoord'un Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena'yı transfer etmek için harekete geçti.