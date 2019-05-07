Şampiyonlar Ligi finali için 200 dansçı aranıyor

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri Şampiyonlar Ligi finali yaklaşıyor.

Bu sezon finali 180 milyon kişinin izlemesi beklenirken; geçen yıl final maçının bilet satışları, naklen yayını ve sponsorlukları 2.35 milyar euroluk bir kaynak yarattı.

DANS İLANINA TEPKİ GELDİ

Bu sezon Atletico Madrid'in sahası Wanda Metropolitano'da oynanacak final maçı öncesi de UEFA hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak UEFA'nın son açıklaması bazı tepkilere de neden oldu. UEFA, açılış seramonisinde dans etmek için 200 gönüllü arandığını duyurdu.

Dansçılara bunu "hayatlarının şansı" olarak duyuran Avrupa futbolunun patronu, gelecek kişilerin 2 hafta boyunca hazırlanacaklarını ve finalde dans edeceklerini açıkladı.

UEFA'nın bu çağrısına Uluslararası Profesyonel Dansçılar Birliği (ConARTE) tepki gösterdi. Bunun bir iş olduğunu duyuran ConARTE Uluslararası Departmanı Başkanı Cesar Cesares "Bu gönüllülük değil, bir iş" dedi. İspanya Futbol Federasyonu organizasyonun UEFA'nın kontrolünde olduğunu açıklarken, Cesares, "Nasıl dans edeceğini bilen insanlar arıyorlar. 2 hafta sürecek bir süreç ve bunların içinden seçim yapacaklar. Burada gönüllülerden bahsetmiyorlar, bunlar bir çocuk futbol takımına katılmayacaklar. Çalışan arıyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.