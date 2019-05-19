Şampiyonlar Ligi Kupası Lyon'un

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan finalde Barcelona'yı 4-1'lik skorla deviren Fransız ekibi toplamda 6. kez, üst üste 4. kez kupanın sahibi oldu.

Son 3 senenin şampiyonu unvanıyla Groupama Arena'daki maça çıkan Olympique Lyon, ilk yarıyı Dzsenifer Marozsán ve Ada Hegerberg (3) golleriyle 4-0 önde tamamladı.

Katalanların çabası maçı çevrimeye yetmedi. İspanyol ekibi maçtaki tek gollerini bitime kısa bir süre kala 89. dakikada Asisat Oshoala ile buldu.

Daha önce iki defa birbirlerine rakip olan takımlardan Lyon'un Barcelona karşısında 2 galibiyeti bulunuyordu. Lyon, Barceloan karşısındaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Barcelona ise ilk kez çıktığı finalden eli boş döndü. Barcelona Kadınlar Futbol Kulübü bu maçı kazandığı taktirde, Barcelona Şampiyonlar Ligi Kupası'nı hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde kazanan ilk takım unvanını da elde etmiş olacaktı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA ülkelerine bağlı kadın futbol takımları arasında düzenlenen ilk uluslararası futbol organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

Turnuva ilk kez 2001 yılında UEFA Kadınlar Kupası ismiyle başlamış, 2009-10 sezonunda ise çift maç usulü oynanan final formatı tek maça indirilmişti.