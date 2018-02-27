Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde format değişti

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım sisteminde değişiklik yapıldı.

2018-2021 yılları arası için planlanan yeni sisteme göre Şampiyonlar Ligi'ne 26, Avrupa Ligi'ne ise 17 takım doğrudan katılacak. Şampiyonlar Ligi'ne de, Avrupa Ligi'ne de 1 takımımız doğrudan katılacak.

3 ELEME VAR AMA RAKİPLER DAHA KOLAY

UEFA’nın yayınladığı yeni sıralamaya göre lig ikincisi 3. Ön eleme turundan başlamak zorunda kalacak. Bu sezon ikinci olacak takımımız, önce 3. Ön eleme, daha sonra 2. Ön eleme en sonunda play off oynayıp, Şampiyonlar Ligi gruplarına gitmeye çalışacak. Ancak 4 büyük ligde ilk 4 sırada yer alan takımlar doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için, Türkiye'den eleme oynayacak takımın daha kolay rakiplerle eşleşme ihtimali var.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımların kontenjanları şöyle olacak:

*Şampiyonlar Ligi şampiyonu

*Avrupa Ligi şampiyonu

*İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya'dan 4 takım.

*Fransa ve Rusya'dan 2 takım.

*Portekiz, Ukrayna, Belçika ve Türkiye'den 1 takım

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanırsa, bu hak Çekya şampiyonuna devredilecek.

Avrupa Ligi'nde ise durum şöyle:

*İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan 2 takım.

*Rusya, Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Çekya ve İsviçre'den 1 takım.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, bu hak Fransa Ligi'nin 5'inci sırasındaki takıma devredilecek.

YENİ KATILIM KURALLARINDAKİ DETAYLAR

*Bir ülke grup aşamasında en fazla 5 takıma sahip olabilir.

*26 takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına -UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kazananları dahil- 6 takımın oynayabileceği bir tura doğrudan giriş yapacak.

*UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenen her takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci bir şans yakalamaya devam edecek.

*UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu ve UEFA Avrupa Ligi için (elemeli bir mini turnuva olarak oynanan ve çift maçlı eleme sistemiyle) bir ön eleme turu olacak.