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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, dördüncü maçlar başlıyor. Türkiye'nin tek temsilcisi Galatasaray, çarşamba günü Real Madrid'in konuğu olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

Bu sezon finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

CİMBOM'UN MAÇI ÇARŞAMBA 23.00'TE

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, bir puan elde ettiği A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00'te İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak.

Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

5 Kasım Salı:

20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)

6 Kasım Çarşamba:

20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Galatasaray

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

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