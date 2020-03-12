Şampiyonlar Ligi'nde A.Madrid ve PSG çeyrek finale çıktı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçlarında, Liverpool, Atletico Madrid'i, PSG ise Dortmund'u konuk etti.

İlk karşılaşma 1-0 Atletico Madrid üstünlüğüyle bitmişti. İkinci karşılaşmanın normal süresi 1-0 Liverpool üstünlüğüyle sona erince maç uzatmalara gitti. Atletico Madrid uzatmalarda 3-2 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

A.MADRİD 2-0 GERİDEN GELEREK KAZANDI

Atletico kalecisi Jan Oblak'ın destan yazdığı mücadelede Liverpool 42'de Wijnaldum'un bulduğu golle ilk yarıyı önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında gol olmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

94. dakikada Firmino'nun golüyle iki farklı öne geçen Liverpool'un sevinci kursağında kaldı ve 97 ile 105+1. dakikada Llorente'nin golleri Atletico Madrid'e turun kapılarını sonuna kadar araladı. 120. dakikada Morata'nın golü ise Liverpool'u pes ettirdi ve Atletico Madrid 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktı.

PSG İLK YARIDA BULDUĞU GOLLERLE ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI

İlk maçı 2-1 kaybeden PSG, Parc des Princes'teki maçın başında rakibine üstünlüğünü kabul ettirirken golü bulmakta da gecikmedi ve dakikalar 28'i gösterdiğinde Neymar takımını öne geçiren isim oldu.

İlk yarının son dakikalarında sahneye çıkan sol bek Bernat'ın golüyle PSG ilk yarıyı iki farklı üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda Dortmund özellikle Haaland'ın etkisiz oyunuyla rakip kaleye gitmekte zorlandı. PSG, oyunun kontrolünü elinde tuttu ve ilk yarıda bulduğu gollerle çeyrek finale yükselmeyi başardı.

EMRE CAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan maçın 89. dakikasında Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

RAKİPLER 20 MART'TAKİ KURANIN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Son şampiyon Liverpool'u eleyen Atletico Madrid ve PSG'nin rakibi 20 Mart'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.