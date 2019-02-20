Şampiyonlar Ligi'nde bu gece gol sesi çıkmadı

İngiltere Premier League’de Manchester City ile beraber şampiyonluk yarışı veren Liverpool ile Almanya Bundesliga’da lider Borussia Dortmund’u 3 puan geriden takip eden Bayern Münih’in mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

İki ekip karşılaşma boyunca 22 şut çekerken (13 Liverpool, 9 Bayern) toplamda isabetli şut sayısı 1’de kaldı. Final pasları ve şutlarında isabetsiz kalan iki takım gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Bayern Münih’te oyuna sonradan dahil olan Franck Ribery, Alman ekibi ile 100. Avrupa kupası maçına çıktı. Eşleşmede rövanş mücadelesi 13 Mart’ta.

BARCELONA LOPES'İ GEÇEMEDİ

Geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında Valladolid’i 1-0 yenen ve ligdeki iki maçlık beraberlik serisine son veren Barcelona, Fransa’da konuk olduğu Lyon’u önemli fırsatlar bulmasına rağmen yenemedi.

Lyon kalecisi Anthony Lopes başarılı performansı ile dikkat çekti. Barcelona, %38’de kalan Lyon’a karşılık %62’lik bir topla oynama yüzdesi yakalasa da rakip ağları sarsamadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Nou Camp’ta yapılacak olan rövanş maçının tarihi 13 Mart