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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
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Devler Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Kuranın ardından çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELER

Ajax-Juventus
Liverpool-Porto
Tottenham-Manchester City
Manchester United-Barcelona

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Tottenham-Manchester City eşleşmesinin kazanı ile Ajax-Juventus mücadelesinden tur atlayan takım yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Diğer tarafta ise Manchester United-Barcelona eşleşmesinden galip çıkan takımla, Liverpool-Porto karşılaşmaları sonunda turu geçen ekip eşleşecek.

Kuraların ardından final yolu da belli olurken, Juventus forması giyen Ronaldo ile Barcelonalı Messi'nin finalde karşı karşıya gelme ihtimali var.

MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER BELLİ

Bu sezon başarılı bir grafik çizen 4 İngiliz takımı da çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan Juventus, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Porto'nun mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.


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