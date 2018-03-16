1 Nagatomo: İnter'e dönmem problem olmaz Galatasaray'ın sezon sonunda bonservisini almayı düşündüğü Japon futbolcu Nagatomo, İtalya basınına verdiği röportaj'da "İnter, hep kalbimde, geri dönmek benim için problem olmaz" dedi.

2 İbrahimovic: Oynamak istersem oynarım Avrupa Şampiyonası'ndan sonra İsveç Milli Takımı'na veda ettiğini açıklayan İbrahimovic "Eğer Dünya Kupası'nda olmak istersem, orada olup oynarım" dedi.

3 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Barcelona ile eşleşti.

4 A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı A Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları kadrosu açıklandı. Lucescu, Arda, Burak ve Caner gibi isimleri aday kadroya dahil etmedi.

5 İbrahim Hacıosmanoğlu yeniden başkan adayı Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaklaşan başkanlık seçimi öncesi yeniden aday olma kararı aldı.

6 Unutulmaz Fenerbahçe-Galatasaray derbileri En unutulmaz Galatasaray-Fenerbahçe derbilerini sizler için derledik.

7 Fatih Terim'den Hasan Şaş'a: Taraftarı provoke etme Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde Hasan Şaş'la konuşarak, "Kadıköy'de taraftarla uğraşma, ortamı germe" dedi.

8 Fenerbahçe'de G.Saray galibiyetinin primi belli oldu Aziz Yıldırım, Galatasaray derbisi için yaklaşık 5 milyon liralık prim açıkladı. Bu rakam, sarı-lacivertli ekibin tarihinde bir maç için açıklanan en yüksek prim oldu.

9 Muslera, yabancıları motive ediyor Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, Kadıköy deplasmanına ilk kez çıkacak olan yabancı futbolcularla özel olarak görüştü, uyarılarda bulundu.