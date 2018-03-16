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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Barcelona ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen 8 takım çeyrek finale yükseldi.

Temsilcimiz Beşiktaş da son 16 turunda yer almış ancak Alman devi Bayern Münih'e yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Aynı ülke takımlarının da birbiriyle eşleşebildiği çeyrek finalde, 3 İspanyol, 2 İngiliz, 2 İtalyan ve 1 Alman ekibi yer alıyor.

ROMA'NIN RAKİBİ BARÇA

Devler Ligi'nde Cengiz Ünder'li Roma, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Beşikaş'ı eleyen Bayern Münih'in rakibi ise Sevilla oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılın finalisti olan Real Madrid ile Juventus bu kez çeyrek finalde karşı karşıya gelecekler.

Son eşleşme ise iki İngiliz ekibi Liverpool ile Manchester City arasında gerçekleşti.

FİKSTÜR

3 Nisan Sevilla - Bayern, Juventus - Real Madrid
4 Nisan Barcelona - Roma, Liverpool - Man. City

10 Nisan Roma - Barcelona, Man. City - Liverpool
11 Nisan Bayern - Sevilla, Real Madrid - Juventus

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