Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde yarın, Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta Juventus, Real Madrid'i; Sevilla ise Bayern Münih'i konuk edecek.
Çarşamba günü ise iki İngiliz ekibi Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Devler Ligi'ndeki son maç Barcelona ile Cengiz Ünder'in takımı Roma arasında oynanacak. Milli oyuncu ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Rövanş karşılaşmalarının 10-11 Nisan'da oynanmasının ardından yarı finalistler belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
YARIN:
Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
4 NİSAN ÇARŞAMBA
Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)