Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları tamamlandı...

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında bu gece toplam 8 maç oynandı Geceye biribirinden güzel maçlar damga vurdu. Bu maçlardan biri de şüphesiz Barcelona Inter maçı oldu.

BARCELONA 2-1 INTER

İlk maçta deplasmanda Borussia Dortmund’da 0-0 berabere kalan Barcelona, konuğu Slavia Prag’la 1-1 berabere kalan Inter’i konuk etti. Barça’da Messi, Suarez, Griezmann üçlüsü sahadaydı. Inter’de ise Alexis Sanchez sahada ancak Romelu Lukaku kadroda yer alamadı.

Maçın hemen başında 2’de Lautaro Martinez’le Inter öne geçerken Barcelona, Messi ve Suarez’in devreye girmesiyle kazandı. Önce 58’de Luis Suarez muhteşem bir voleyle skoru eşitledi. 84’te ise Messi şovla geldi, Luis Suarez görülmeye değer bitirdi.

Barça puanını dört yaptı. Dortmund’la zirveyi paylaştı. Inter ise bir puanda kaldı.

LIVERPOOL 4-3 SALZBURG

GOLLER: Mane 9′, Robertson 25′, Salah 36′ ve 69′ / Hwang 39′, Minamino 56′, Haaland 60′

ZENIT 3-1 BENFICA

GOLLER: Dzyuba 22′, Dias 70′ (kk), Azmoun 78′ / De Tomas 85′

LEIPZIG 0-2 O. LYON

GOLLER: Depay 11′, Terrier 65′

VALENCIA 0-3 AJAX

GOLLLER: Ziyech 8′, Promes 34′, Van de Beek 67′

LILLE 1-2 CHELSEA

GOLLER: Osimhen 33′ / Abraham 22′, Willian 78′

GENK 0-0 NAPOLI

SLAVIA PRAG 0-2 B. DORTMUND

GOLLER: Hakimi 35′ ve 89′