Ensonhaber.com'a dön

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçları iki mücadele ile devam etti. Sevilla'nın Manchester United ile berabere kaldığı gecede, Shakhtar ise Roma'yı devirdi.

Yorum Yap

İspanyol ekibi Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı.

İki takımında yakaldığı pozisyonlara rağmen mücadele gol sesi çıkmadı. İlk maçın 0-0 sonuçlanması, rövanç maçı için Manchester United'a yaradı.

CENGİZ'İN GOLÜ YETMEDİ

Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma 2 - 1 mağlup oldu. Cengiz Ünder'in 40. dakikada takımını öne geçirmesine rağmen, İtalyan ekibi maçı kaybetti.

Roma'nın deplasmanda attığı gol ve aldığı tek farklı maplubiyet, rövanş maçı için bir avantaj.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM