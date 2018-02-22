Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İspanyol ekibi Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı.

İki takımında yakaldığı pozisyonlara rağmen mücadele gol sesi çıkmadı. İlk maçın 0-0 sonuçlanması, rövanç maçı için Manchester United'a yaradı.

CENGİZ'İN GOLÜ YETMEDİ

Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma 2 - 1 mağlup oldu. Cengiz Ünder'in 40. dakikada takımını öne geçirmesine rağmen, İtalyan ekibi maçı kaybetti.

Roma'nın deplasmanda attığı gol ve aldığı tek farklı maplubiyet, rövanş maçı için bir avantaj.