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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçları dün akşam oynandı. Temsilcimiz G.Saray, L.Moskova'yı 3-0 yenerek haftayı lider olarak tamamladı.

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti. 

A Grubu
Monaco (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya): 1-2
Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-1

B Grubu
Inter (İtalya) - Tottenham Hotspur (İngiltere): 2-1
Barcelona (İspanya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 4-0

C Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Napoli (İtalya): 0-0
Liverpool (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 3-2

D Grubu
Schalke 04 (Almanya) - Porto (Portekiz): 1-1
Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0

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