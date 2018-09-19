Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

1 Cüneyt Çakır'dan harika yönetim Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en önemli maçı Liverpool ile PSG arasında oynandı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmayı İngilizler 3-2 kazanmayı başardı.

2 Fernandes'in maç yorumu Lokomotiv Moskovalı futbolcu Manuel Fernandes, 3-0 kaybettikleri G.Saray maçını değerlendirdi. Portekizli oyuncu, "Böyle bir yenilgiyi hak etmedik" dedi.

3 Andreas Kilit'in futbolu bırakma nedeni Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki İsveçli stoperi Kilit, doğuştan bir kalp kapakçığının eksik olduğunu ve bu yüzden futbolu bıraktığını açıkladı.

4 Galatasaray'ın galibiyeti Rus basınında Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenmesi Rus basınında da geniş yankı buldu.

5 Galatasaray'ın kasasına 20 milyon TL girdi Galatasaray, UEFA'nın yeni gelir sistemine göre galibiyet başına verilen 2.7 milyon(yaklaşık 20 milyon TL) euroyu kasasına koydu.

6 Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti, Fatih Terim iddialı konuştu.

7 Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 mağlup etti ve Devler Ligi'ne görkemli bir giriş yaptı.

8 Messi'ye alınan önlem tutmadı PSV savunması Messi'nin frikikten gol atmasına engel olmak için kurulan barajın arkasına bir oyuncu daha koydu ancak Arjantinli yıldız topu 90'a gönderdi.

9 Ramos'tan Messi gibiyim diyen Griezmann'a: Cahil Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı seviyede olduğunu söyleyen Antoine Griezmann için "Cehalet mutluluktur." dedi