Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında iki İngiliz ekibi Tottenham ile Manchester City, diğer karşılaşmada yine İngiliz temsilcisi Liverpool ile Portekiz kulübü Porto mücadele etti.

TOTENHAM TEK GOLLE SEVİNDİ

Tottenham, sahasında oynanan maçı Güney Koreli Song Heung-Min'in 76. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

LİVERPOOL RÖVANŞA RAHAT GİDİYOR

Diğer maçta ise Liverpool, Porto'yu Naby Keita (5') ve Roberto Firmino(26')'nun golleriyle 2-0 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.