Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

1 Napoli, Eljif Elmas transferini duyurdu Napoli Başkanı Aurelio Da Laurentiis, bir süredir gündemlerinde olan Eljif Elmas'ı transfer ettiklerini açıkladı.

2 Kulüpler Birliği yayıncı kuruluşa resti çekti Yayıncı kuruluşun doları sabitleme önerisini görüşen 18 kulüp başkanı ortak açıklamayla ödenmeyen paralarını istediklerini söyledi.

3 Lecce taraftarından Burak Yılmaz için beste İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'nin transfer gündeminde öncelikli listesinde yer alan Beşiktaşlı Burak Yılmaz için kulübün taraftar grubu bir beste yapıp adına şarkılar söyledi.

4 Seri, Milan'ı reddetti G.Saray için geliyor İtalyan basını, Milan'la anlaşamayan Michael Seri'nin 48 saat içinde Galatasaray'a transfer olacağını yazdı.

5 Taffarel, Galatasaray'dan ayrılıyor Brezilya basını, Claudio Taffarel'in önümüzdeki günlerde Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya döneceğini yazdı.

6 Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a Süper Lig'de maç yok TFF, geçen sezon Galatasaray-Beşiktaş ve Rizespor-Galatasaray maçlarında yaptıkları hatalarla şampiyonluk yarışını etkileyen Serkan Çınar'la Bülent Yıldırım'a bu sezon görev vermeyecek.

7 Demba Ba: Türkiye tamamen bir özgürlük ülkesi Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, inançları doğrultusunda ibadetini rahatça yapabildiği için Türkiye'de futbol oynadığını ifade etti.

8 Galatasaray, Samatta için teklif yapacak Falcao ve Chicharito gibi dünyaca ünlü golcülere talip olan Galatasaray, bu isimlerden sonuç alamayınca Genk'in forveti Mbwana Samatta'ya yöneldi.

9 Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi Rodrigues'in 2 yıllığına bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye kiralanması Suudi Arabistan'da büyük yankı uyandırdı. Bakanlık, Al-İttihad'dan transferin mali detaylarını açıklamasını istedi.