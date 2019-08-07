Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Fikret Orman'la bir görüşme yapan Abdullah Avcı, Aboubakar, Miguel Borja ve Bolasie üçlüsünden birinin transfer edilmesini istedi.

İngiltere'de transfer dönemi yarın saat 17.00'da sona erecek. Fenerbahçe Schneiderlin, Galatasaray ise Bakayoko'nun peşinde.

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Falcao'nun alacağı ücret

Falcao ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, Monaco'yu ikna etmeye çalışıyor. Transferin resmiyete döküldüğü gün Kolombiyalı golcünün 5 milyon euro alacağı öğrenildi.