Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları sona erdi…
19.55’te başlayan iki karşılaşmanın ardından 22 seansında da 6 mücadelede takımlar 3 puan içi karşılaştı.
A GRUBU
Club Brugge-Galatasaray: 0-0
PSG-Real Madrid: 3-0
14′ ve 33′ Di Maria, 90+1′ Meunier
B GRUBU
Olympiakos-Tottenham: 2-2
44′ Podence, 54′ Valbuena (P) / 26′ Kane (P), 30′ Lucas Moura
Bayern Münih-Kızılyıldız: 3-0
34′ Coman, 80′ Lewandowski, 90′ Müller
C GRUBU
Shakhtar-Manchester City: 0-3
24′ Mahrez, 38′ İlkay, 76′ Jesus
Dinamo Zagreb-Atalanta: 4-0
10′ Leovac, 31′, 42′ ve 68′ Orsic
D GRUBU
Atletico Madrid-Juventus: 2-2
70′ Savic, 90′ Herrera / 48′ Cuadrado, 65′ Matuidi
Leverkusen-Lokomotiv Moskova: 1-2
25′ Aranguiz / 16′ Krychowiak, 37′ Barinov