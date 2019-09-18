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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Devler Ligi'nde ilk hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları sona erdi…

19.55’te başlayan iki karşılaşmanın ardından 22 seansında da 6 mücadelede takımlar 3 puan içi karşılaştı.

A GRUBU

Club Brugge-Galatasaray: 0-0
PSG-Real Madrid: 3-0
14′ ve 33′ Di Maria, 90+1′ Meunier  

B GRUBU

Olympiakos-Tottenham: 2-2
44′ Podence, 54′ Valbuena (P) / 26′ Kane (P), 30′ Lucas Moura
Bayern Münih-Kızılyıldız: 3-0
34′ Coman, 80′ Lewandowski, 90′ Müller

C GRUBU

Shakhtar-Manchester City: 0-3
24′ Mahrez, 38′ İlkay, 76′ Jesus 
Dinamo Zagreb-Atalanta: 4-0
10′ Leovac, 31′, 42′ ve 68′ Orsic  

D GRUBU

Atletico Madrid-Juventus: 2-2
70′ Savic, 90′ Herrera / 48′ Cuadrado, 65′ Matuidi
Leverkusen-Lokomotiv Moskova: 1-2
25′ Aranguiz / 16′ Krychowiak, 37′ Barinov

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