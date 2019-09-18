Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Rıza Kayaalp: Her şey Türkiye için

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19.05 kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "Dünya neler konuşuyor, biz 19:05'te atılan tweet'le ilginiyoruz. Fatih Terim'in bozuk sicili konuşulmalı" dedi.

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, Türkçenin İtalyanca ve Fransızcaya göre daha zor bir dil olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim ile ilgili sarf ettiği sözler sonrası Galatasaray Kulübü, resmi Twitter hesabından 66 yaşındaki teknik adamın kazandığı kupaları paylaştı.

Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmanın ardından toplamda da altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Maç sonu açıklamasında, deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu belirten Terim, Ali Koç'un bugünkü sözlerine de değindi.

1 Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu MR sonuçlarına bakmasına rağmen Abdülkadir Ömür'deki menisküs yırtığını göremeyen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, genç futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalmasına neden oldu.

2 Beren Güney, Beşiktaşlı Elneny'yi ifşaladı Manken Beren Güney, Beşiktaşlı Elneny'nin kendisine attığı mesajları yayınladı. Güney, "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba? Daha yeni Türkiye'ye geldi. Beni nereden buldun be adam" dedi.

3 Şenol Güneş özel aracı reddetti Moldova maçı sonrası kendisi için tahsis edilen özel aracı reddeden Şenol Güneş, "Ne demek takımdan ayrı gitmek. Ben takım otobüsüyle gidiyorum" dedi.

4 En çok forma satan takımlar Süper Lig'de 102 bin adet forma satan Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı. Yaptığı forma tanıtımıyla Avrupa'da ses getiren Trabzonspor ise 2. sırada bulunuyor.

5 Yunanistan'da Türk bayrağı krizi PAOK ile Muratpaşa Belediyespor arasında oynanan hentbol maçında bayrak krizi yaşandı. Salona Türk bayrağını asmayan Yunan ekibinin ırkçı taraftarları, oyuncularımıza saldırdı.

6 Fatih Terim muhabire İtalyanca cevap verdi Basın toplantısında söz alan yabancı bir muhabir, Fatih Terim’e Falcao ile ilgili soru sorarken muhabir, Terim’den sorduğu soruya İtalyanca cevap vermesini istedi.

7 EURO 2020'ye 1. torbadan katılabiliriz EURO 2020 Elemeleri'nde iyi bir performans sergileyen A Milli Takımız, grubunu lider olarak tamamlarsa ve ilk 6 ülkeden biri olursa şampiyonaya 1. torbadan katılacak.

8 Hakemden top toplayıcı çocuğa ceza Galatasaray'da Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın ardından oyunu soğutmaya çalışan top toplayıcı çocuk da tribüne gönderildi.

9 Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası tartışması Eski hakem Selçuk Dereli, Cisse'nin attığı ikinci golde kural hatası yapıldığı iddia etti. Ancak diğer hakem hocaları pozisyonun temiz olduğu görüşünde hemfikir.