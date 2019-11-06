Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

E Grubu'nda Napoli, sahasında Salzburg ile 1-1 berabere kaldı. Napoli'nin golünü, 44. dakikada Lozano, Salzburg'un golünü ise 11. dakikada penaltıdan Haland attı.

HALAND, DEVLER LİGİ'NDE EN ÇOK GOL ATAN GENÇ OLDU

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçında 6 kez fileleri havalandırarak rekor kıran 19 yaşındaki Haland, gol sayısını 7'ye çıkardı ve ilk 4 karşılaşmanın rekorunu da ele geçirdi.

Norveçli milli santrfor ayrıca rekoru paylaştığı Raul Gonzalez (1995-1996 sezonu) ve Kylian Mbappe'yi (2016-2017) geçerek turnuva tarihinin bir sezonda en fazla gol atan 20 yaş altı oyuncusu oldu.

DORTMUND'DAN 2. YARIDA HARİKA GERİ DÖNÜŞ

Barcelona'nın puan kaybıyla önemi artan F Grubu karşılaşmasında Borussia Dortmund, Inter'i ağırladı.

Inter, Martinez'in 5 ve Vecino'nun 40. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Fakat Dortmund, Hakimi'nin 51 ve 77, Brandt'ın 64. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

ADA'DA GOL DÜELLOSU

H Grubu'nun ilk iki sırasındaki takımlar Chelsea ile Ajax arasındaki mücadele 4-4 sonuçlandı. Ajax'ta Blind 68, Veltman da 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Ajax'ın golleri, 2. dakikada Abraham (kendi kalesine), 20. dakikada Promes, 35. dakikada Kepa (kendi kalesine) ve 55. dakikada Van de Beek'ten geldi.

Chelsea'nin gollerini ise 5 ve 71. dakikada penaltıdan Jorginho, 63. dakikada Azpilicueta, 74. dakikada James kaydetti.

YUSUF'LU VE ZEKİ'Lİ LİLLE 4-1 KAYBETTİ

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille ise H Grubu maçında Valencia'ya konuk oldu. Yusuf ve Zeki'nin ilk 11'de sahaya çıktığı Lille, ilk yarısını önde kapattığı karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

Dördüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika): 2-1

F Grubu:

Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya): 0-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 3-2

G Grubu:

Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya): 0-2

Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz): 3-1

H Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 4-4

Valencia (İspanya) - Lille (Fransa): 4-1