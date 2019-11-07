Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu karşılaşmasında konuk olduğu Real Madrid'e 6-0 yenildi ve tur atlama şansını kaybetti.
18 YAŞINDA DEVLER LİGİ'NDE TARİH YAZDI
Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki Rodrygo, 6 dakika 14 saniyede fileleri 2 kez havalandırarak bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 7 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.
PSG 4'TE 4 YAPTI, TURU GARANTİLEDİ
A Grubu'ndaki diğer mücadelede Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Club Brugge'ü Icardi'nin 22. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.
4'te 4 yapan PSG, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Dördüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 1-0
Real Madrid (İspanya) - Galatasaray: 6-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|PSG
|4
|4
|0
|0
|10
|0
|10
|12
|Real Madrid
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|Club Brugge
|4
|0
|2
|2
|2
|8
|-6
|2
|Galatasaray
|4
|0
|1
|3
|0
|8
|-8
|1
B Grubu:
Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere): 0-4
C Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3
Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 1-1
D Grubu:
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya): 1-2
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1