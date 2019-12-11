Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Lig'i'nde F grubunda, tur atlaması için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Inter, 23. dakikada Carlos Perez'in kaydettiği golle geriye düştü.

Inter, 44. dakikada Romelu Lukaku ile skoru eşitledi. 86. dakikada Ansu Fati, galibiyet golünü attı: 2-1

İtalya ekibinin, ikinci yarıda Martinez ile bulduğu 2 gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

INTER AVRUPA LİGİ'NDE

Inter bu sonuçla birlikte 7 puanla Dortmund'un gerisinde kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Serie A ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Barcelona ise daha önce grubu lider tamamlamayı garantilemişti.

ANSU FATI REKOR KIRDI

Inter deplasmanında Barcelona'nın 2. golünü atan Ansu Fati, 17 yaş 40 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü oldu.

DORTMUND, PRAG'I 2-1'LE GEÇTİ

F grubunun diğer maçında Borussia Dortmund, Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırladğı karşılaşmayı 2-1 kazandı. Maçta Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada Jadon Sancho ve 61'de Julian Brandt atarken, Julian Weigl da 77. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Slavia Prag'ın tek golü ise 43. dakikada Tomas Soucek'ten geldi.

E GRUBU

E grubunda Avusturya ekibi Salzburg, sahasında ağırladığı İngiliz rakibi Liverpool'a, Naby Keita ve Muhammed Salah'ın birer dakikada arayla attıkları gollerle (57', 58) 2-0 yenildi.

Yine E gurubunda Napoli, kendi evinde Belçika ekibi Genk'i 4-0 gibi rahat bir skorla yendi. Arkadiusz Milik'in hat-trick yaptığı karşılaşmada (3', 26', 38') son golü Dries mertens penaltıdan(74') kaydetti.

G GRUBU

G gurubunda Fransız ekibi Lyon, sahasında ağırladığı Alman rakibi Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri 50. dakikada Houssem Aouar ve 82'de Memphis Depaydan gelirken, Leipzig'in gollerini penaltılardan Emil Forsberg(9') ve Timo Werner(33') kaydetti.

Yine G grubunda Portekiz kulübü Benfica, konuk ettiği Rus rakibi Zenit'i Franco Cervi(47'), Pizzi(58') ve Sardar Azmoun'un(79-Kendi kalesine) attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

H GRUBU

H grubunda Chelsea, kendi sahasında Fransız rakibi Lille'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri Temmi Abraham(19') ile Cesar Azpilicueta'dan(35') gelirken, Lille'in tek golünü Loic Remy(78') kaydetti.

H grubunun diğer maçında Hollanda ekibi Ajax, sahasında ağırladığı İspanyol rakibi Valencia'ya Rodrido Moreno Machado'nun golüyle (24') 1-0 yenilirken, İspanyol takımında Gabriel Paulista 90+3'te kırmızı kart gördü.

TOPLU SONUÇLAR VE PUAN DURUMU



E Grubu

Napoli-Genk: 4-0

Salzburg-Liverool: 2-0

F Grubu

Dortmund-Slavia Prag: 2-1

Inter-Barcelona: 1-2

G Grubu

Benfica-Zenit: 3-0

Lyon-RB Leipzig: 2-2

H Grubu

Chelsea-Lille: 2-1

Ajax-Valencia: 0-1