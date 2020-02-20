Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

1 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçlarında Leipzig Tottenham'ı, Atalanta da Valencia'yı mağlup etti.

2 Ali Koç: Spor ve siyaset ayrı kulvarlarda yürüsün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beklenen basın toplantısını yaptı. Sert açıklamalarda bulunan Koç, "Futbola siyaset karıştırmasınlar, bu konuda tüm siyasiler sayın Cumhurbaşkanımızı örnek almalı" dedi.

3 Ronaldo'dan sevgilisine haftada 105 bin dolar Juventus'tan yıllık 28 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo, lüks yaşama düşkünlüğü ile bilinen sevgilisi Georgina Rodriguez'e aylık 105 bin dolar harçlık veriyor.

4 Galatasaray'da Saracchi, takımla çalışmalara başladı Galatasaray'ın devre arasında Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi'nin, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı. Saracchi, derbide oynayabilir.

5 Max Kruse: Ligin en iyi futbol oynayan takımı biziz Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu. Kruse, "Galatasaray karşısında alacağımız galibiyet yeniden çıkışımız olacak" ifadesini kullandı.

6 Dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev yapacak.

7 Galatasaray savunmasıyla Avrupa devleri arasında Galatasaray, Süper Lig'de 22´nci hafta itibarıyla yediği 17 golle ligde en az gol yiyen takım olurken, Avrupa´nın 5 büyük liginde ise en az gol yiyen 3. takım oldu.

8 Denizlispor, Bülent Uygun'la anlaştı Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşıldığı bildirildi.

9 Ozan Tufan'ın talipleri artıyor Fenerbahçeli Ozan Tufan'a, şimdi de Everton talip oldu. İngiliz basınında çıkan habere göre Everton ve Crystal Palace, Ozan'ı izlemek için derbide Kadıköy'de olacak.