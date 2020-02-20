Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçlarının ilk turunda, 2 maç oynandı.
Almanya temsilcisi Leipzig deplasmanda İngiltere temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya geldi.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk yarısında gol olmazken, dakikalar 58'i gösterdiğinde Laimer'in düşürülmesiyle Çakır penaltı noktasını gösterdi.
Timo Werner penaltıyı gole çevirerek Leipzig'i galibiyete taşıdı.
ATALANTA'DAN FARKLI GALİBİYET
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun sürprizi ise Atalanta'dan geldi.
Sahasında Valencia'yı ağırlayan İtalyan ekibi maçtan 4-0 galip ayrılarak çeyrek finalin kapısını araladı.
Karşılaşmada 16. dakikada Hateboer'in golüyle öne geçen Atalanta, 42'de Ilicic'in skoruyla ilk yarıyı iki farklı önde tamamladı.
57. dakikada Freuler farkı üçe çıkarırken 62'de Hateboer kendisinin iki, takımının dördüncü golünü kaydetti.
Valencia'nın dört golün ardından 66'da Cheryshev ile gol bulsa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 4-1'lik skorla rövanş beklenmeye başlandı.
Her iki karşılaşmanın rövanşı da 10 Mart tarihinde oynanacak.