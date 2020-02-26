Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Napoli ve Barcelona 1-1 berabere kalırken, Bayern Münih deplasmanda Chealsea'yi 3-0 yendi

2 Ali Koç: Birileri Genel Kurul diyorsa başvursunlar Ali Koç, rozet takdim törenindeki konuşmasında görevi bırakmak gibi bir niyeti olmadığını ancak genel kurul istenirse önünü kapamayacaklarını belirtti.

3 Suudi Arabistan, Fury'ye 400 milyon sterlin önerecek Dünyaca ünlü boksör Tyson Fury için Suudi Arabistan, 400 milyon sterlinlik bir teklif hazırladı.

4 Leeds United, Cyle Larin'i istiyor Beşiktaş'tan Zulte Waregem'e kiralanan ve gösterdiği performansla devleri peşine takan Cyle Larine son olarak Leeds United talip oldu.

5 Marcao'dan Kadıköy galibiyeti dövmesi Galatasaraylı Marcao, 20 yıl aradan sonra gelen Kadıköy galibiyetinin geldiği gün olan 23.02.2020 tarihini vücuduna kazıdı.

6 UEFA'dan koronavirüs açıklaması UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, İtalya'da yaygınlaşan ve Hırvatistan'da da ortaya çıkan koronavirüs sonrası EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ertelenebileceği yönünde açıklamalar yaptı.

7 Emre Mor, Yunanistan'da da tutunamadı İspanya'nın AS gazetesi, Olympiakos'ta ligde hiç süre alamayan Emre Mor'un yeniden Celta Vigo'ya döneceğini yazdı.

8 Feghouli'nin taktiği Galatasaray'a golü getirdi Hafta boyunca duran top çalışan sarı-kırmızılı takım, bunun meyvesini derbide topladı. Feghouli'nin, Donk'un Fenerbahçe'ye attığı kafa golünde yaptığı markaj, Galatasaray'a golü getirdi.

9 F.Bahçelilerin açtığı pankarttaki gizli gönderme Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli taraftarların açtığı "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart ile ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldı.