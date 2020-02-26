Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçlarının ilk turunda, Napoli ile Barcelona ve Bayern Münih ile Chealsea karşı karşıya geldi.
NAPOLİ VE BARCELONA SAHADAN EŞİTLİKLE AYRILDI
Napoli Barcelona karşılaşmasında dakikalar 30'u gösterdiğinde Zielinski'nin asistinde Mertens, müthiş bir şutla takımını öne geçirdi ve ilk yarı Napoli üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Barcelona ataklarını sıklaştırırken 57. dakikada Griezmann'ın golü karşılaşmaya beraberliği getirdi. 89. dakikada Barcelona'dan Vidal ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
San Paolo'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı
Eşleşmede turu geçecek takımı belirleyecek rövanş maçı 18 Mart tarihinde Barcelona'nın sahası Nou Camp'ta oynanacak.
MÜNİH FARKLI GALİBİYET ELDE ETTİ
Chealse Bayer Münih maçının ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda sahneye çıkan Serge Gnabry 51 ve 54. dakikalarda attığı gollerle takımını iki farklı öne geçirdi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise Lewandowski'nin golü Bayern'i 3 farklı üstünlüğe çıkardı ve skoru tayin etti.
Öte yandan maçın 82. dakikasında Chelsea'den Marcos Alonso kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 3-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj yakaladı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş mücadelesi 18 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak.